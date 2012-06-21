Полтавщина увійшла до першої п’ятірки областей України, де найактивніше ведуть будівельні роботи у соціальній сфері. Це стало можливим завдяки тому, що край отримує істотну допомогу від Державного фонду регіонального розвитку. У 2015 році він профінансував її на 78 мільйонів гривень, а цьогоріч сума державної допомоги зросте до 160 мільйонів. Торік коштом фонду профінансували 19 проектів. Основні з них — будівництво Полтавського обласного кардіологічного диспансеру, реконструкція мосту через річку Хорол у Миргороді, створення сучасного спортмайданчика в школі імені Л. І. Бугаєвської в Горішніх Плавнях, будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну в Розсошенцях, реконструкція будівлі колишнього терапевтичного відділення Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний житловий будинок для медиків.
Об’єднані територіальні громади краю для розв’язання насущних проблем отримують інфраструктурну субвенцію. Торік таких проектів реалізовували 14. Крім того, за рахунок цих фінансів громади ремонтують дороги, прокладають водопровідну мережу, освітлюють сільські вулиці, ремонтують будинки культури, встановлюють сучасні спортивні та ігрові майданчики, закуповують спецтехніку та комплектуючі для своїх комунальних підприємств. Масштабним проектом в ОТГ стало відкриття сучасного центру надання адмінпослуг у Глобиному.
«Однак не всі громади встигають освоювати кошти. Невикористання коштів Державного фонду регіонального розвитку в повному обсязі — це негативна тенденція, — вважає голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. — Це може зменшити їх надходження в область. Треба підвищити відповідальність за реалізацію проектів на місцях. А підбираючи, на перше місце ставити їхню суспільну значимість».