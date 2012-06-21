Полтавщина активно залучає фінансові та грантові ресурси для розвитку й зберігає позиції інвестиційно привабливого регіону. Якщо 2014 року в області діяло 9 проектів міжнародної технічної допомоги, 2015-го — 14, 2016-го — 17, то 2017-го — вже 27.
Міжнародну технічну допомогу полтавцям надавали за кількома напрямами, що стосувалися: розвитку урядування та громадського суспільства (11 проектів), впровадження енергоефективних заходів (стільки само проектів), охорони здоров’я (6 проектів). Міжнародні організації торік надали грантову фінансову підтримку для реалізації проектів розвитку на Полтавщині на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. Наприкінці року підписано документи, що передбачають розвиток подальшого співробітництва області з DESPRO, GIZ, Програмою розвитку ООН. Окрім традиційних проектів у сфері енергоефективності, збереження природних ресурсів та охорони здоров’я, в регіоні є й досягнення за іншими напрямами. Також у 2017 році за підтримки проекту «Партнерство для розвитку міст «Проміс» створили й запустили інвестиційний портал Полтавщини http://plobl-invest.gov.ua/. Не випадково Полтавщина сьогодні інвестиційно найпривабливіша.
В області найвищий і рівень офіційної зайнятості в Україні — 71 відсоток, тоді як загалом у країні — 64,5 відсотка. Про це на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомила директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. За її словами, торік фахівці центру працевлаштували 47 тисяч осіб, заощадивши в такий спосіб для держави 216 мільйонів гривень.
Найкраще з центром спрацювала Гадяцька райдержадміністрація, яка направила на навчання молодший медичний персонал. (Нагадаю, держава створила можливість особам, старшим за 45 років, пройти перепідготовку за державний кошт за допомогою спеціальних ваучерів на навчання). Полтавський обласний центр зайнятості в 2017 році створив заклад професійної освіти для безробітних. Там уже відкрили набір на сім спеціальностей. Поінформовано й про те, що згаданий центр перший в Україні розпочав реформу — перетворення з державної установи на сервісну службу, що істотно заощаджує час і кошти як для адміністраторів, так і для тих, хто шукає роботу.
Полтавщина перебуває на другому місці в Україні і в рейтингу розвитку регіонів. Та найголовніше, що в області найнижча смертність дітей віком до року (коефіцієнт 4,3 на тисячу новонароджених за середньоукраїнського показника 7,4). А це один із маркерів того, що область має чудові перспективи для розвитку. І сповна використовує їх.