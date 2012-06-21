Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Український інститут майбутнього презентував у Фейсбуці карту регіонів у межах Економічної стратегії України 2030, згідно з якою Полтавщину охарактеризовано як майбутній центр агротуризму та з виробництва продуктів нового типу. Областям, які межують із нею, визначені інші точки зростання.
Зокрема Черкащину аналітики бачать спеціальною індустріальною економічною територією, Сумщину – спеціальною високотехнологічною економічною територією, Харківщину – логістичним та авіаційним хабом, хабом індустрії 4.0, центром європейської освіти, Кіровоградська область – центром виробництва аграрної техніки. Чомусь в інституті не побачили на Полтавщині значного промислового потенціалу. Однак статус аграрного центру такої житниці, як Україна, також дуже почесний. Тим більше, що на переконання аналітиків інституту нові технології і трансформації нормативного поля перетворять нашу країну в центр продовольчої безпеки світу. У 2030 році Україна буде світовим постачальником зернових і олійних культур, м’яса птиці і яєць, а також в цілому світовим супермаркетом екологічно чистих продуктів харчування преміум-сегмента.
Така перспектива порадувала полтавців, адже прогноз дають спільно український бізнес, політики й представники громадського сектору.