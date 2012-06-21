Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки впровадженню у сільгосппідприємствах і фермерських господарствах Полтавщини сучасних технологій вирощування овочів на поливних землях, лісостепова область, де постійно не вистачає вологи у ґрунтах, несподівано обігнала за результатами 2019 року Сумщину за врожайністю й валовим виробництвом картоплі. При потребі для області 210 тисяч тонн бульби на рік, там у 2019 році виростили її майже мільйон тонн (на Сумщині – 950 тисяч тонн), із них 900 тисяч тонн – доробок селян. Врожайність цієї культури торік на Полтавщині становила 183,6 ц/га, тоді як на Сумщині – 163,4 ц/га. Й позитивна динаміка виробництва овочів і зокрема бульби в усіх категоріях господарств на Полтавщині спостерігається ось уже 11 років.
Більше того, в області щороку апробують 5-6 нових сортів картоплі. Цим займаються фахівці опорного пункту Інституту картоплярства НААН України, що розташований на базі ПП «Нива» у селі Баранівка Шишацького району.