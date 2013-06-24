24 лютого Полтава прокинулася від звукового сигналу «Увага! Всім!» Т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін повідомив таке: «Увага! Жителі Полтавської області, прошу зберігати спокій і залишатися вдома до особливих розпоряджень. В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об’єкти критичної інфраструктури. Без нагальної потреби не покидайте домівки!».

У магазинах люди купують хліб, бутильовану воду, борошно, сіль, цигарки.

За словами першого заступника Полтавського міського голови Валерія Пархоменка, всі шкільні та дошкільні заклади міста цього дня не працюватимуть. Згодом він повідомить про необхідність допомоги теробороні.

Полтавці впевнені, що агресорові не вдасться здійснити свої чорні плани, та роблять усе від них залежне, щоб цьому запобігти. Добровольці, які хочуть долучитися до захисту країни (особливо ті, хто мав бойовий досвід), активно йдуть до центрів комплектації ЗСУ. Загони тероборони діють згідно з наказами. На офіційному сайті ГУ НП України в Полтавській області розміщено всю необхідну інформацію. Багато ветеранів правоохоронних органів виявили бажання надавати допомогу обороні та підтримувати громадський порядок. У Головному управлінні просять телефонувати на номер 102 в разі виявлення підозрілих, немісцевих осіб, які можуть бути ворожими ДРГ.

Про це йшлося на вчорашньому брифінгу в Полтавській облдержадміністрації за участі Дмитра Луніна та начальника ГУ НП Євгена Рогачова. Дмитро Лунін повідомив про наслідки вчорашнього удару з повітря по військових об’єктах Миргорода. Ударів було завдано по військовому аеродрому й складах. Постраждало троє військових. Загиблих ні серед військових, ні серед цивільних немає. Злітно-посадкова смуга аеропорту неушкоджена. Військові продовжують нести службу.

Зважаючи на ситуацію, в Полтаві всіх цивільних просять не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. Правоохоронці рекомендують жителям та гостям області мати при собі документи, що посвідчують особу. Також громадяни можуть надавати поліцейським для перевірки документи, які посвідчують особу й відображаються у застосунку «Дія». Населення просять з розумінням ставитися до перевірок транспорту.

У Полтаві триває призов резервістів, щоб поповнити військову частину, яка потребує доукомплектування. Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу в тих військових частинах і за тим фахом, де вони раніше й служили. Наприклад, якщо до цього військовослужбовець був водієм-механіком, то його призвуть у цю саму частину на цю саму спеціальність.

Військовий комісар Київського територіального центру комплектування (військкомат) Юрій Максимов розповів, що до Збройних сил України надійдуть до 36 тисяч резервістів, у Національну гвардію й прикордонну службу — по 5 тисяч резервістів. Проте вони не обов’язково братимуть участь у бойових діях.

Із 22 лютого у Полтаві на вулиці Соборності, 45-а, працює рекрутинговий центр, куди можна звернутися по консультацію щодо запису до територіальної оборони.

У департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОДА зазначають: усім жителям Полтавщини варто обмежити користування власним автомобільним транспортом, не перешкоджати й усіляко сприяти пересуванню техніки ЗСУ. Пересуватися автомобілями лише у разі крайньої необхідності. Це допоможе уникнути скупчення на автошляхах, вільний та безперешкодний доступ до яких потрібен транспорту відповідного технічного призначення.

Уранці у мережі водопостачання Полтави знизився був тиск через масовий забір води споживачами. Тиск уже вирівнявся, а підприємство працює у штатному режимі. «Служби водопостачання та водовідведення КП ПОР «Полтававодоканал» працюють у штатному режимі. Наші резервуари чистої води повні, воду даємо у повному обсязі. Тимчасово в режимі онлайн працює лише служба обліку та реалізації», — повідомили у пресслужбі Полтававодоканалу. Представники підприємства закликали містян не панікувати й не робити запасів води, мовляв, питна вода є і буде. Місто має необхідні запаси крові.