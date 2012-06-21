Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Європейський банк реконструкції та розвитку готовий профінансувати проєкт капітального ремонту 45 кілометрів аварійної місцевої дороги Нехвороща - Машівка на Полтавщині, а тамтешня обласна рада стане гарантом повернення позички. Якщо усі процедурні питання пройдуть максимально вдало, то капітальний ремонт дороги розпочнуть уже цього року, а завершать у наступному. Важливість цієї дороги полягає не тільки в тому, що вона з’єднує Полтавщину та Дніпропетровщину, а й у її ролі для об’єднаних територіальних громад кількох районів.
В об’єми капремонту вартістю 30 мільйонів євро крім заміни дорожнього полотна входить також організація узбіч, озеленення переходів, розміщення дорожніх знаків та вагових комплексів.