Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Аграрії Полтавщини показують неабияку стабільність у своїй роботі, зокрема це стосується врожайності зернових культур, яких в області на сьогодні зібрали вже 6 мільйонів тонн, при тому, що в полі ще підлягає збиранню частина площ кукурудзи з посіяних цьогоріч 660 тисяч гектарів. Торік полтавці також намолотили понад 6 мільйонів тонн збіжжя. Приблизно такою ж як і в минулому році залишається врожайність абсолютно усіх культур, а сої та соняшника навіть вища. Тому вже зараз можна стверджувати, що як і торік Полтавська область лідирує за врожайністю зернових в Україні.
Також аграріям області вдалося до морозів повністю завершити збір цукрових буряків, накопавши їх понад мільйон тонн і посіяти під урожай 2020 року понад 245 тисяч гектарів озимини.
Україна цьогоріч також зібрала рекордну кількість зерна – 71,1 мільйона тонн – торік було 62 мільйона тонн.