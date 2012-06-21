Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці січня – на початку лютого в Україні очікують на другу хвилю підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Від початку епідемічного сезону, із 1 жовтня 2019 року в країні вже зафіксували 9 смертей від грипу. На Полтавщині немає епідемії, але є сезонний підйом захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень захворіло понад 3 тисячі 600 людей. Частина хворих не були вакциновані. Хоча медики постійно нагадують, що вакцинація, це найдієвіший метод профілактики грипу. Щеплення може не вберегти від захворювання, проте хвороба матиме набагато легший перебіг і мине без ускладнень.
Вакцинуватися можна до березня, навіть у розпал епідемічного сезону. У групі ризику – люди старші 60 років, діти до 5 років, вагітні, хворі на цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.
З початку епідемічного сезону в країні щеплення зробили майже 232 тисячі людей. За прогнозами спеціалістів протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 5 до 7 мільйонів людей.