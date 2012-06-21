Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У цьому році на Полтавщині заплановано побудувати низку дуже важливих об’єктів. Один із пріоритетних об’єктів національного масштабу – дорога від Решетилівки до Дніпра. Про це в Полтаві під час брифінгу для журналістів повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
– Побудуємо та відремонтуємо школи, лікарні, дитсадки та спортивні комплекси. Але найбільше займатимемося дорогами. Приведемо до пуття (а фактично, повернемося до функціонування) понад 800 кілометрів місцевих доріг. Це, щоб ви розуміли, знову з’єднаються між собою понад 110 сіл та містечок нашої області. І, поряд із національними, будуватимемо нові дороги місцевого значення. Наше завдання на 2020 рік – зшити дорогами Полтавщину, – доповнив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.