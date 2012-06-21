Полтавщина займає перше місце серед регіонів України за напрямом «економічна ефективність» і друге — з виробництва валової продукції сільського господарства. Там працюють підприємства, перші в країні з реалізації продукції на ринки ЄС. Тому одне із завдань обласної державної адміністрації та обласної ради — створення сприятливих умов для потенційних інвесторів.
Тільки за шість місяців цього року приплив інвестицій у Полтавську область становив майже 22,7 мільйона доларів. Регіон займає третє місце в Україні за рейтингом будівельної активності. За рік обсяг введених у експлуатацію об’єктів зріс на понад 40%.
Активні роботи ведуть в області на об’єктах соціальної сфери. Ось і цьогоріч відкрили гуртожиток для медиків. Триває зведення сучасного кардіоцентру. Незабаром завершать споруджувати будівлю центру екстреної медицини та медицини катастроф.
Пріоритетним напрямом для області залишаються адміністративно-територіальна реформа і будівництво доріг. Ще нещодавно Полтавщина була серед останніх за їхньою якістю. Нині ситуація кардинально змінилася. А до кінця року в дорожнє полотно інвестують мільярд гривень. Про все це говорив під час економічного форуму, який нещодавно проходив у Полтаві, голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
Захід, на якому були присутні представники Кабінету Міністрів України, урядових дорадчих органів, що займаються питаннями експорту та залученням інвестицій, дипломатичних установ, бізнес-кіл, наукових та громадських інституцій, проходив у трьох секціях. В одній з них керівник Ланнівської, що в Карлівському районі, агропромислової групи Олександр Тимоха представив концепцію місцевого агропромислового парку, який будують. Її розраховано на 49 років.
Зводитимуть парк у три етапи. Перший передбачає будівництво елеватора, який планують здати в експлуатацію до кінця 2017 року. Далі на черзі — побудова заводу з виробництва борошна і комбінату хлібобулочних виробів.
Про неабиякі експортні можливості полтавського аграрного сектору на засіданні профільної секції говорив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов. За його словами, у загальному експорті регіону торік частка сільського господарства становила 33%, причому експорт перевищив імпорт уп’ятеро.
У секції, присвяченій інвестиційній привабливості промисловості, директор департаменту економрозвитку ОДА Інна Іщенко презентувала концепцію розвитку на 2018—2020 роки. Згідно зі SWAT-аналізом, пріоритетні промислові галузі Полтавщини — машинобудівна, харчова, нафтогазова. Кінцева мета реалізації концепції — збільшити реалізацію промислової продукції області не лише в Україні, а й на міжнародному ринку.
Ознайомившись із такою інформацією та оцінивши можливості області, присутній на форумі президент Іспансько-української торгової палати Михайло Петруняк зауважив, що співпраця України й закордонного українства має стати міцнішою. Тим більше що діаспора бере активну участь у лобіюванні української продукції за кордоном. Також вона допомагає залучати в Україну інвестиції.
Принагідно віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Володимир Михайлов розповів про можливості, які ця установа надає національному бізнесу. За його словами, основне завдання організації — навчання норм, стандартів, етики ведення міжнародного бізнесу. І вона готова допомагати в цих питаннях підприємцям.