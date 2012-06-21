Полтавщина займає перше місце серед регіонів України за напрямом «економічна ефективність» і друге — з виробництва валової продукції сільського господарства. Там працюють підприємства, перші в країні з реалізації продукції на ринки ЄС. Тому одне із завдань обласної державної адміністрації та обласної ради — створення сприятливих умов для потенційних інвесторів.

Тільки за шість місяців цього року приплив інвестицій у Полтавську область становив майже 22,7 мільйона доларів. Регіон займає третє місце в Україні за рейтингом будівельної активності. За рік обсяг введених у експлуатацію об’єктів зріс на понад 40%.

Вручення нагород переможцям конкурсів. Фото надане автором

Активні роботи ведуть в області на об’єктах соціальної сфери. Ось і цьогоріч відкрили гуртожиток для медиків. Триває зведення сучасного кардіоцентру. Незабаром завершать споруджувати будівлю центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Пріоритетним напрямом для області залишаються адміністративно-територіальна реформа і будівництво доріг. Ще нещодавно Полтавщина була серед останніх за їхньою якістю. Нині ситуація кардинально змінилася. А до кінця року в дорожнє полотно  інвестують мільярд гривень. Про все це говорив під час економічного форуму, який нещодавно проходив у Полтаві,  голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Продукція Кременчуцького автозаводу. Фото надане автором

Захід, на якому були присутні представники Кабінету Міністрів України, урядових дорадчих органів, що займаються питаннями експорту та залученням інвестицій, дипломатичних установ, бізнес-кіл, наукових та громадських інституцій, проходив у трьох секціях. В одній з них керівник Ланнівської, що в Карлівському районі, агропромислової групи Олександр Тимоха представив концепцію місцевого агропромислового парку, який будують. Її розраховано на 49 років.

Зводитимуть парк у три етапи. Перший передбачає будівництво елеватора, який планують здати в експлуатацію до кінця  2017 року. Далі на черзі — побудова заводу з виробництва борошна і комбінату хлібобулочних виробів.

Про неабиякі експортні можливості полтавського аграрного сектору  на засіданні профільної секції говорив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов. За його словами, у загальному експорті регіону торік частка сільського господарства становила 33%,  причому експорт перевищив імпорт уп’ятеро.

У секції, присвяченій інвестиційній привабливості промисловості, директор департаменту економрозвитку ОДА Інна Іщенко презентувала концепцію розвитку на 2018—2020 роки. Згідно зі SWAT-аналізом, пріоритетні промислові галузі Полтавщини — машинобудівна, харчова, нафтогазова. Кінцева мета реалізації концепції — збільшити реалізацію промислової продукції області не лише в Україні, а й на міжнародному ринку.

Ознайомившись із такою інформацією та оцінивши можливості  області, присутній на форумі президент Іспансько-української торгової палати Михайло Петруняк зауважив, що співпраця України й закордонного українства має стати міцнішою. Тим більше що діаспора бере активну участь у лобіюванні української продукції за кордоном. Також вона допомагає залучати в Україну інвестиції.

Принагідно віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Володимир Михайлов розповів про можливості, які ця установа надає національному бізнесу. За його словами, основне завдання організації — навчання норм, стандартів, етики ведення міжнародного бізнесу. І вона готова допомагати в цих питаннях підприємцям. 