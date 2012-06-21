Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на Полтавщині

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур'єр»

Глава держави Володимир Зеленський другий день перебуває з робочим візитом на Полтавщині. Він оглянув перебіг будівництва цементобетонної дороги Дніпро — Решетилівка у Кобеляцькому районі, Нових Санжарах зустрівся із евакуйованими з Китаю українцями, у Зачепилівці новосанжарського району оглянув спеціалізований медичний вертоліт для перевезення хворих на вірусні інфекції, у Полтаві взяв участь у бізнес-форумі, повечеряв у закладі «Панорама» та відвідав книгарню «Зміст».

Президент відвідав Полтавську обласну лікарню імені Скліфосовського, де йому показали пересувні медичні лабораторії. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак розповів, як в області відбувається медична реформа.

На Полтавщині 56 закладів охорони здоров'я, вони усі комп'ютеризовані, отримали ліцензії і є постачальниками послуг. Національна служба здоров'я України — замовник цих послуг. Після початку реформи вивільнилося 255 лікарів, в основному це стоматологи. Вони працюють як ФОПи на території комунальних лікарень. Жодного лікаря не скоротили. Середня зарплата в галузі — 12 тисяч гривень, сімейні лікарі отримують більше. 85% сімейних лікарів уклали договори із пацієнтами, але у планах вийти на 95%.

У цьому році бюджет обласної лікарні збільшився удвічі. У 2019 році область додала 305 мільйонів гривень, у 2020-му фінансування збільшиться до 600 мільйонів гривень.

Система екстреної медичної допомоги 103 має 165 нових машин (половина закуплена коштом Світового банку). Усі вони на лінії. Кожна машина обладнана GPS-трекером. У середньому бригада доїжджає за 20 хвилин.

Головний лікар обласної лікарні Григорій Оксак повідомив Президента, що тривають ремонти, міняють концептуальний підхід до госпіталізації. За підтримки Світового банку лікарня отримала нові МРТ-апарат, комп'ютерний томограф (50-зрізовий). В інших комунальних лікувальних закладах такого більше ніде немає. У планах керівника — модернізувати ліфти.

Володимирові Зеленському розповіли, що Полтава друга в Україні за лікуванням ішемічних хвороб серця.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов запевнив Президента, що до 2021 року тепломодернізують будівлю хірургічного відділення. У приймальному відділенні хірургії буде електронна черга та 2 великі телевізори.

Важливо, що у хірургічному відділенні обласної лікарні імені Скліфосовського 90% пацієнтів отримують хірургічну допомогу на місці.

Президент України Володимир Зеленський побаченим і почутим залишився задоволений: «Я хотів на прикладі Полтавської області побачити, як йде медична реформа. Мені здається, все виглядає дуже непогано. Йдуть ремонти відділення, сучасна техніка. Задоволені лікарі, дуже задоволене керівництво лікарні. А найголовніше, що задоволені люди. Полтавська область — приклад медичної реформи. Я думаю, для нас дуже важливо комунікувати, дуже важливо усіх сюди привозити з інших областей. Особливо лікарів. Деякі люди не бачать приклади і не розуміють, що відбувається в зміні медицини і в зміні якості підходу до медицини. Тому ми обов'язково будемо це робити, це підтримувати. У квітні цього року буде повністю здано приймальне відділення обласної лікарні з сучасною технікою і сучасними умовами роботи лікарів і для пацієнтів. Те, що я побачив, — особисто я дуже задоволений».

Президента повідомили, що у квітні буде здано приймальне відділення із сучасними умовами для лікарів та пацієнтів. А вже до кінця 2020 року в області завершать будівництво нового корпусу тубдиспансеру.