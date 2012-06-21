Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У процесі реформування охорони здоров’я відбуваються зміни в системі фінансування, у вирішенні окремих господарських підходів та принципів лікування хворих тощо. Як це вдається черкаським медикам — вирішили дізнатися члени постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення і посадовці Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.
Делегацію сусідів найбільше цікавила діяльність реформованого комунального некомерційного підприємства обласного онкологічного диспансера. Досвідом управлінської діяльності в організації розвитку матеріально-технічної бази лікувальних закладів області, надання якісних медичних послуг населенню розповів начальник управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Михайло Лобас. Серед успішно запроваджених новацій він назвав створення системи автоматизованого супроводу пацієнтів, відкриття скринінгових центрів «Здоров’я жінки», лікувально-діагностичного гематологічного центру та клініко-діагностичної лабораторії, проведення оперативних втручань на відкритому серці тощо.
В. о. директора обласного онкологічного диспансера Віктор Парамонов розповів про очолюване ним комунальне підприємство, зазначивши, що в закладі впроваджено імуногістохімічні дослідження, запроваджені обʼємні, реконструктивні, комбіновані операції, проводяться високотехнологічні хірургічні втручання для одномоментної або відстроченої реконструкції післяопераційних дефектів. Протягом останніх років у закладі широко впроваджена методика проведення аутогемотрансфузій під час хірургічного етапу лікування хворих. Щорічно переливають близько 140 літрів аутокрові. Подібного позитивного досвіду немає жоден онкологічний заклад України.
Для детального ознайомлення з роботою медичного закладу гості оглянули окремі відділення. Певним відкриттям для них став утворений чи не перший в Україні центр «Здоров’я чоловіка» в обласному центрі пластичної реконструктивної та малоінвазивної онкоурології (відділення урології), презентацію якого зробив його завідуючий, широко відомий лікар-хірург Роман Морару-Бурлеску.
Окрім того, полтавців цікавила робота лабораторій, а саме: цитологічної, клінічної, імуногістохімії та патоморфології. Вони також виявили бажання ознайомитися з діяльністю обласного центру паліативної допомоги, який нині перебуває в стадії становлення, та Черкаського обласного кардіологічного центру, де естафету прийняла керівник цього закладу, заслужений лікар України Світлана Журба.
Перший заступник голови обласної ради Валентин Тарасенко, який узяв участь у підсумковій розмові, зокрема, наголосив, що в усьому, що вдалося зробити на Черкащині для підвищення рівня медичної допомоги, сприяли активна позиція і допомога депутатів обласної ради, керівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, керівників профільного управління облдержадміністрації та медичних закладів. Завдяки плідній співпраці на умовах співфінансування вдалося реалізувати низку дороговартісних проектів не лише у закладах, з якими ознайомилися гості, а й в інших комунальних установах, підпорядкованих обласній раді. Валентин Тарасенко запросив колег до дальшого співробітництва, розширення обміну досвідом, який безперечно є і в полтавців, і в черкащан.