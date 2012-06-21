Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Мачухи під Полтавою відбувся товариський матч із мотоболу між місцевою командою «Дружба» та збірною Білорусі, кістяк якої складали спортсмени команди «Автомобіліст» із Пінська. Матч викликав справжній ажіотаж, подивитися на поєдинок за участю грізних суперників прибуло більше тисячі людей. І полтавці показали, що вони не є хлопчиками для биття. Попри те, що поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь «збірників», у наших земляків також виникали моменти, коли вони могли забити гол. Зокрема один гол судді не зарахували через перетин мотоциклом провідного гравця «Дружби» Івана Тарана лінії воріт суперника.
«Я задоволений тим, як грала наша команда. Результат – хороший, ми гідно програли потужним мотоболістам зі світовим ім’ям», – розповів тренер команди з Мачух Анатолій Таран.
«Приймали нас дуже добре – так багато вболівальників було на трибунах. Знаєте, у нас в Білорусі мотобол підтримують на державному рівні, але матчі дивиться набагато менше людей, ніж у вас. Тому українські команди мають майбутнє, бо мають таку підтримку»,– зазначив капітан команди-суперника Антон Власовець.
«Дружбу» всіляко підтримує голова Мачухівської ОТГ Валерій Білокінь. Він дбає про мотобольне поле, виділяє кошти на утримання команди. Мотобол – дорогий вид спорту: лише спеціальний м’яч для нього коштує в межах 100 євро. А ще ж – бензин, запчастини, форма, шоломи тощо.
Наступне мотобольне свято в Мачухах відбудеться вже 25 серпня. У цей день «Дружба» зустріне на своєму полі «Восход» із Вознесенська у межах Чемпіонату України.