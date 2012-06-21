У Полтаві, як і у Львові, на історичні будівлі прикріплять інформативні таблички. Рішення про це прийняли на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Полтавській облдержадміністрації. Такі таблички з’являться на Білій альтанці, будівлях обласного архіву, Полтавського краєзнавчого музею й музею авіації та космонавтики, місцевих пам’ятниках.
Усього в проекті «Історія полтавських вулиць» 22 об’єкти. Відповідні тексти на табличках напишуть українською та англійською мовами. Також на них нанесуть QR-коди, з допомогою яких можна буде отримати додаткову інформацію, зокрема побачити будівлю в розрізі та її первісний вигляд. Також на сайті розміщуватимуть відеопрезентацію 3D-моделі об’єкта.
Таблички зроблять антивандальними — з акрилу, завтовшки 8 міліметрів. Відповідно текст про історичний об’єкт нанесуть з внутрішнього боку таблички, щоб ніхто не міг його подряпати. Для людей з обмеженими можливостями комісія передбачила варіант аудіосупроводу. Голова Полтавської ОДА Валерій Головко зазначив, що такий проект допоможе відкрити Полтаву як для її жителів, так і для туристів: «Історія Полтави — у людях, які тут жили, і будівлях довкола. Тому хочеться, щоб цю історію максимально популяризували, і проект допоможе в цьому».
Отже, рішення прийнято, тепер фахівці Полтавського краєзнавчого музею мають підготувати тексти, аби вони відповідали історичній дійсності. У цій роботі їм допоможуть науковці обласного центру.