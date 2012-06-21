Днями в Лондоні вручили премії в галузі ресторанного та барного дизайну Restaurant & Bar Design Awards.
Кращим закладом в номінації «Європейські ресторани» назвали ресторан Shade Burger з Полтави. Його дизайн розробляла студія YOD design lab під керівництвом Володимира Непийводи.
Призи в міжнародній категорії також отримали заклади з Амстердама, Сіднея, Саппоро, Йоганнесбурга та інших міст.
ДОВІДКА «УК»
Restaurant & Bar Design Awards – міжнародна премія, на яку можуть претендувати будь які харчові заклади: від VIP-ресторанів до фургонів із сосисками.
На премію номінувалися також три київських заклади: ресторани BAO, «Гра з вогнем», а також бар Barvy.