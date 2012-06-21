Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу 9 одиниць нової пожежно-рятувальної та спецтехніки надало в користування рятувальників Полтавщини керівництво ДСНС України. Це вже друге поспіль потужне оновлення технічного парку еменесників за останній рік. Зовсім недавно, у 2019 році їм також було надано 17 одиниць нової сучасної спецтехніки на суму понад 55 мільйонів гривень.
Частина техніки цьогоріч надійшла у межах міжурядового співробітництва з КНР. Нею підсилилися підрозділи рятувальників Полтави, Котельви, Чутового, Глобиного й Пирятина а також аварійно-рятувальний загін спецпризначення.