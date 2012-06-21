Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Відразу 9 одиниць нової пожежно-рятувальної та спецтехніки надало в користування рятувальників Полтавщини керівництво ДСНС України. Це вже друге поспіль потужне оновлення технічного парку еменесників за останній рік. Зовсім недавно, у 2019 році їм також було надано 17 одиниць нової сучасної спецтехніки на суму понад 55 мільйонів гривень.

На нову спецтехніку полтавці покладають великі надії. Фото із сайту «Полтавщина».

Нові машини ще пахнуть свіжою фарбою. Фото із сайту «Полтавщина».

Частина техніки цьогоріч надійшла у межах міжурядового співробітництва з КНР. Нею підсилилися підрозділи рятувальників Полтави, Котельви, Чутового, Глобиного й Пирятина а також аварійно-рятувальний загін спецпризначення.