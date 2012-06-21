Робота рятувальників сповнена несподіванок, адже їхньої допомоги потребують не лише люди, а й тварини. Днями представники цієї служби на Полтавщині отримали повідомлення від жительки Козельщинського району, що на території її приватного домоволодіння перебуває невідомий поранений птах, який не підпускає до себе.
Представники ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що у птаха травмована лапа. Рятувальники викликали на місце працівників районної філії Українського товариства мисливців та рибалок, які з’ясували, що травмований птах — бугай з родини чаплевих. Їм і передали потерпілого на утримання. Випадок із птахом-бугаєм непоодинокий. Кількома днями раніше полтавські рятувальники витягли з каналізаційного колодязя собаку. В місцевій пресі періодично з’являються повідомлення про порятунок коней, корів, кіз, котів, лелек, лебедів.