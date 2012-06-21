Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Міська влада Полтави почала підтримувати бібліотеки й музеї. На 2020 рік у міському бюджеті закладені значні кошти на підтримку цих культурних осередків. Окрім того, щоб збільшити їхню відвідуваність, для пільгової категорії відвідувачів частину послуг зробили безкоштовними або наполовину знизили вартість вхідного квитка. Цим привілеєм вже користуються школярі міських шкіл, яким на час зимових канікул ціну вхідного квитка у музеї знизили на 50%.
З 1 січня вартість дитячого квитка у міських музеях становить 7,5 гривні (торік було 15 гривень), квитка для дорослих – 25 гривень.