Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Над міжнародним аеропортом «Полтава» згустилися хмари. За два роки він з’їв купу грошей – більше 70 мільйонів гривень, але зараз не працює, і невідомо, чи працюватиме у майбутньому. Причина банальна – щоб повністю доробити аеропорт, потрібно витратити з обласного бюджету 200-600 мільйонів гривень. На один тільки ремонт злітної смуги треба вишукати 20 мільйонів. Тому новий голова облдержадміністрації хоче порадитися з депутатами щодо подальшої долі цього об’єкту. З одного боку новій команді не хочеться його закривати, з іншого – це непосильна ноша для бюджету області.
На початку літа цього року польоти з Полтави були припинені через незадовільний стан злітної смуги і недостатню завантаженість на рейсах. Разом із тим на будівництві аеропорту працюють люди, перед якими вже є заборгованість із виплати заробітної плати на суму 2 мільйони гривень.