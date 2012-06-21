Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З ініціативи небайдужих полтавців і на кошти приватних інвесторів у Полтаві за адресою вулиця Зигіна,1 (на подвір’ї Департаменту будівництва Полтавської облдержадміністрації) незабаром установлять бронзовий пам’ятник архітектору з непростою долею Льву Вайнгорту. Такої честі він удостоївся за те, що працюючи на посаді головного архітектора Полтави упровадив теорію ансамблевості забудови міста. Під час післявоєнної відбудови Полтави Лев Вайнгорт керував відновленням багатьох важливих об’єктів: Білої Альтанки, театру Гоголя, меморіалу Солдатської Слави, ансамблю Круглої площі.
Автор ескізу майбутньої композиції – місцевий архітектор Дмитро Коршунов. За основу майбутньої постаті взяли зображення з улюбленого фото самого Лева Семеновича, де він стоїть спиною до однієї з колон Білої альтанки (біля меморіальної садиби Івана Котляревського).
Щоб скульптура органічно вписувалася у відведене місце, спочатку до місцевості приміряли її картонний варіант. Потім виготовили деталі з м’яких матеріалів: постать Вайнгорта виліпили з глини, а колону – з гіпсу. Після доопрацювань рідні архітектора погодили вигляд майбутньої фігури та відзначили її портретну схожість.
Скульптуру наразі відливають в одній із харківських ливарень. Майстрам залишилося тільки відшліфувати фігуру.