Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
На найближчій сесії Полтавської обласної ради планують виділити майже 1 мільйон 600 тисяч гривень на доступність до експозиційних приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в міському краєзнавчому музеї.
Адже у січні там виник скандал через те, що жінку з немовлям у візку не пропустили в музей. Сходи не були обладнані пандусом. Через деякий час працівники музею встановили на мармурових східцях саморобні дерев'яні рейки-пандуси. Тепер депутати хочуть зробити музей іще доступнішим.
Принагідно заплановано виділити ще кількасот тисяч гривень і на переоблаштування санвузлів першого поверху цього ж музею для персоналу з виділенням універсальної кабіни для маломобільних груп населення, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі.