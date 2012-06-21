Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже до осені оптовий ринок Полтави із вулиці Новий Базар перенесуть за межі міста на Київське шосе. Цим наразі переймається міська влада Полтави.
На думку підприємців, зміна прописки торгової точки піде на користь оптовій торгівлі, тому, що на ринок приїжджає багато людей з районів, відповідно їм не треба буде їхати в центр міста на вантажівці чи на бусі. Зручніше буде припаркуватися уздовж траси, на в’їзді у місто.
На новому місці також зроблять однакові ятки для того, щоб припинити стихійну торгівлю. А поки місця під оптовий ринок немає, вантажівки з овочами та іншою продукцією приїжджають на Центральний ринок Полтави й там ведеться торгівля прямо на проїжджій частині вулиць Героїв-чорнобильців, Новий Базар та Шевченка, через що в цьому квадраті постійно виникають затори на дорогах.
Для оптового ринку Полтави шукають ділянку землі комунальної власності площею приблизно пів гектара і без зелених насаджень.