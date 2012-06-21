Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві на плацу об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку ЗСУ в урочистій обстановці склали присягу 85 майбутніх молодших лейтенантів запасу, які щойно повернулися з навчального збору, а раніше два роки навчалися в стінах Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка кільком військово-обліковим спеціальностям. Зокрема організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку, експлуатації й ремонту апаратури радіозв’язку та інші. Відповідні офіцерські звання новоспеченим офіцерам запасу присвоять після атестації і наказу Міністерства оборони України.
Присутні на врочистостях голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, керівники військкоматів, військові, які мають статус учасника бойових дій зазначали, що вчорашні курсанти військової кафедри зробили дуже важливий і відповідальний вибір у своєму житті — служити у війську в непростий для країни час, коли на наших східних кордонах триває війна. Без сумніву, ці молоді люди — справжні люблячі сини й доньки свого народу.
В «Полтавській політехніці» імені Юрія Кондратюка розповіли, що їхня військова кафедра створена недавно, проте вже популярна, кількість охочих там навчатися, щороку зростає. Зараз на кафедрі ази військової науки засвоюють більше 200 курсантів.