Днями рятувальникам Полтавського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій оновили матеріально-технічну базу. Вони отримали: чотири пожежно-рятувальних автомобілі для перевезення особового складу, технічного оснащення, спецобладнання та проведення пожежно-рятувальних робіт, автомобіль, призначений для проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт при ліквідації ДТП, спецчовен, радіостанції, стволи пожежні, ліхтарі, бензиновий генератор, мотопомпу та гідравлічну насосну станцію. Про це подбали ДСНС, обласна, міська й районна влада.
— Суспільна та цивільна безпека залежить від того, наскільки оснащені відповідні служби. Тож нам треба виділяти кошти й купувати нову техніку. А вручення — складова спільної роботи всіх гілок влади, — сказав на урочистій церемонії голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Найбільше захоплення в присутніх викликав оперативно-рятувальний катер, який уперше передали Кременчуцькому підрозділу ДСНС. Як прокоментував присутній на заході Кременчуцький міський голова Віталій Малецький, він знадобиться для попередження та оперативної ліквідації пожеж, які досить часто виникають на дніпровських островах. За словами голови облради Олександра Біленького, нове обладнання допоможе підвищити кваліфікаційний рівень рятувальників. Він принагідно пообіцяв, що незабаром така спецтехніка буде в кожному районі.