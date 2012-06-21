Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві презентували майбутній зовнішній вигляд приміщень обласної філармонії – архітектурної пам’ятки міста, спорудженої у 1856 році, яка «пережила» три пожежі, була хоральною синагогою для єврейської громади. Її капітально ремонтують із 2016 року. Над дизайнерським проектом працювала одеська студія. На цей рік на ремонтні роботи виділили 10 мільйонів гривень, з наступного року проект подадуть на конкурс ДФРР, від якого чекають кошти.
Будівлю повністю оновлять: замінять вікна, системи опалення, водопостачання та водовідведення, відновлять фасад, реконструюють глядацьку залу, сцену, замінять світло та звукове обладнання. За умови належного фінансування будівництво планують завершити у 2020 році. Зараз будівництвом займається товариство, яке раніше ремонтувало театр імені М. В. Гоголя.
«Фірма працює злагоджено, чітко. Очікуємо отримати одне з найкращих приміщень України», – розповіла директор департаменту культури й туризму Полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко.
Головне для філармонії – акустичні зали. Тому відремонтують сцену та кімнати для артистів.
«Ми прагнемо, щоб на Полтавщині все запрацювало для людей. Тому відновлення філармонії – це один з пріоритетів. Тим більше, наші художні колективи завжди славилися по всій Україні», – сказав голова Полтавської ОДА Валерій Головко.