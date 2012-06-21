Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов підписав розпорядження «Про упорядкування структури Полтавської облдержадміністрації», яке передбачає реорганізацію низки її структурних підрозділів, а саме: департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ, управління з питань цивільного захисту, управління інфраструктури, департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій у сфері паливно-енергетичного комплексу та ще деяких.
У додатку до цього рішення міститься список керівників структурних підрозділів, посади яких скорочуються та повноваження яких змінюються.
Полтавців хвилює, хто прийде на їхнє місце і чи реалізують в області проєкти, які розпочала попередня влада. Тому, що практично перезавантажують керівництво майже усієї середньої ланки ОДА.