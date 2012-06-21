Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині електрифікували і запустили в експлуатацію 12 – кілометрову ділянку залізниці Потоки – Золотнишине, через яку експортують значну кількість залізорудної сировини Полтавського ГЗК. У середньому за добу через цю ділянку проїжджали 450 вагонів, це близько 30 тисяч тонн. А після того, як електрична тяга на ній замінить дизельну, обсяги перевезення вантажів іще зростуть, менше буде виробничих втрат. Роботи з електрифікації тривали з лютого. За цей час працівники ПАТ «Укрзалізниця» замінили та обладнали мережі, опори, стрілочні переводи, колії, пристрої СЦБ, зв’язку, пульти управління.
– Вже до кінця року в області розпочнуть наступний великий проект з електрифікації напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. Це буде одна із найбільших електрифікацій в історії незалежної країни, – розповів в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
За словами віце- прем’єр міністра України Володимира Кістіона, за два роки в Україні електрифікують щонайменше половину ділянок Укрзалізниці.
– Завдання до 2020 року електрифікацію української залізниці довести до рівня розвинутих європейських країн, таких як Австрія, Німеччина, Франція. До речі, на сьогодні ми вже попереду Польщі та Румунії.
Віце-прем’єр-міністр України додав, що введення в експлуатацію електрифікованої ділянки Потоки -Золотнишине стане надійною ланкою єдиного полігону електротяги найкоротшого вантажного транзитного ходу від східних кордонів України до вітчизняних чорноморських портів, що крім інших переваг електричної тяги перед тепловозною, стане ще одним кроком на шляху реалізації на практиці принципів розділення вантажного й пасажирського руху.