Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавою їздить новий кран-маніпулятор на базі вантажного автомобіля й звільняє місто від великогабаритних і багатотонних відходів будівництва, що валялися роками. Цю застарілу проблему взялися розв’язувати з ініціативи місцевого кандидата на посаду Полтавського міського голови.
Кран, який обслуговує всього одна людина, вже прибрав безгоспні залишки будівельної діяльності, зокрема уламки плит перекриття, іржаву арматуру тощо з вулиць: Сосюри, Чураївни, Монастирської, Героїв Сталінграда й ще кількох інших. Зібрані великогабаритні відходи відвозять і складують на території міського КАТП.