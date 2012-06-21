Польська державна судноплавна компанія планує назвати кораблі, замовлені на китайській верфі, іменами колишніх польських міст на території так званих «східних кресів».
Перший корабель, який компанія незабаром отримати з китайської верфі, отримає назву «Львів». Корабель матиме місткість 39 тисяч тонн. Подальші замовлені кораблі отримають назви міст на колишніх польських територіях, зокрема, йдеться про назви міст Вільнюс і Тернопіль, інформує еizvestia.com.
«Ми змінюємо назви кораблів, які в основному вже готові і знаходяться на китайських верфях. Ми поступово відновлюємо назви. Для західної Польщі це гарні і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали назви колишніх польських міст на східних прикордонних землях», – повідомив менеджер держкомпанії Польське морське пароплавство Павло Бжезицький.
На думку Бжезицкого, нові назви кораблів не будуть суперечливими в політичному плані.
«Йдеться про п’ять одиниць, першим буде «Львів». Це політично нейтральний крок, оскільки протягом багатьох років один з наших кораблів називався «Львівські Орлята». І це нікому не завдало шкоди, тому з назвою «Львів»”, можливо, також проблем не буде”, – каже Бжезицький.