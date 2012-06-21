Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Легендарний німецький футболіст народився 3 листопада 1945 року. Професійну кар'єру Мюллер розпочав у клубі «ТСВ 1861», а в 1964 рік поповнив команду мюнхенської «Баварії». За 15 років виступу в її складі Мюллер провів 453 матчі і забив 398 м'ячів, став триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів, чотириразовим чемпіоном ФРН, володарем Кубка кубків УЄФА та Міжконтинентального кубка 1976 року.

У складі збірної ФРН гравець провів 62 матчі і записав на свій рахунок 68 голів, за що отримав прізвисько «Бомбардир нації». На чемпіонаті світу 1970 року Мюллер допоміг своїй національній команді завоювати бронзу, а через чотири роки на домашньому мундіалі став володарем чемпіонського трофея.

Після завершення професійної кар'єри футболіст впав у депресію, від якої у нього почалися проблеми з алкоголем. Останні роки життя Мюллер провів у будинку для літніх людей, де боровся з хворобою Альцгеймера.

ГОЛИ МЮЛЛЕРА: