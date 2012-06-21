Помер відомий академік і філософ Мирослав Попович. Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор – народився 12 квітня 1930 року в Житомирі. Був одним із учасників ініціативної групи «Першого грудня».
Моральний авторитет та великий мислитель. Саме таким запам'ятався українцям Мирослав Попович. Автор понад 400 наукових праць, присвячених проблемам логіки, методології та філософії науки, а також історії культури. Протягом життя він отримав багато нагород. Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого.
У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії. Широко відомою є його книга «Світогляд давніх слов'ян», яка стала справжнім переворотом у науковому світі та інтелектуальному середовищі. Минуле, казав, слід сприймати критично.
Попович був одним із учасників ініціативної групи «Першого грудня», яка об'єднала відомих інтелектуалів та громадських діячів. Основною метою яких є становлення вільного народу України, здатного творити моральну політику, справедливу економіку та соціальне благо.
Зокрема в одному останніх звернень, під яким підписався і Мирослав Попович, закликали політиків припинити війну «всіх проти всіх» та звернулися до народу:
«Будьмо вимогливі не лише до керівництва держави, а й передусім до самих себе. Гниття і розклад, що їх ми виразно бачимо «нагорі», є лише екстрактом того бруду, в якому погоджується жити українське суспільство «внизу». Якщо не хочемо бути рабами чергового тирана – перестаньмо бути рабами своїх негідних інстинктів».
Прощання із відомим українським філософом Мирославом Поповичом відбудеться у вівторок 13 лютого. Поховають видатного українця на Байковому цвинтарі.