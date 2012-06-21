Масадзо Нонака помер у віці 113 років і 179 днів. Він був найстаршою людиною чоловічої статі на планеті.
Жив Масадзо на території острова Хоккайдо, в невеликому селищі Асеро. Протягом останніх кількох років чоловік перебував у своїх онуків, що займаються утриманням маленького готелю біля гарячих джерел.
Довгожитель народився в 1905 році. Відзначимо, що Масадзо – одноліток Альберта Енштейна.
Після кончини Нонака звання найстаршого чоловіка на планеті перейде Густаву Гернеті з Німеччини. Густав теж народився у 1905 році.
Додамо, що до цього часу японець Масадзо Нонака був 30-м у списку найстаріших людей в світі. 29 позицій, що знаходяться перед ним, займали виключно жінки. Наразі найстарішою представницею прекрасної статі також є мешканка Японії – 116-річна Кані Танака, яка живе на острові Кюсю.
Давно було помічено, що в Японії живе багато людей, які переступили 100-річний рубіж. На думку вчених, секретом довголіття японців можуть бути водорості Умібодо, що ростуть біля острова Окінава. У раціоні окінавців, крім водоростей, є багато овочів, свинини, зовсім немає молочних продуктів і звичайного цукру (використовується тільки тростинний).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»