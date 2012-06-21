У віці 81 року в США помер сенатор-республіканець Джон Маккейн. Про це повідомили в офісі політика.
До свого 82-го дня народження Маккейн не дожив чотири дні.
«Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер о 16:28 (22:28 за київським часом) 25 серпня 2018 року», - йдеться в заяві.
Політик довгий час боровся з раком головного мозку. 24 серпня сім'я Маккейна оголосила про припинення лікування.
Про захворювання сенатора від штату Арізона стало відомо в минулому році. Через пухлину він переніс операцію з видалення згустку крові з лівого ока. Через прогресуюче захворювання сім'я Маккейна вирішила припинити лікування.
Маккейн вважався одним із найбільш впливових американських політиків. Він завжди виступав за проведення жорсткої зовнішньої політики, в тому числі щодо санкцій проти Росії.
Президент США Дональд Трамп в зв'язку з кончиною політика висловив співчуття його родині.
«Мої найглибші співчуття і повага сім'ї сенатор Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами! »- написав американський лідер в Twitter.
Маккейн закінчив Військово-морську академію США і став льотчиком палубної авіації. Брав участь у В'єтнамської війні. У 1967 році був збитий радянськими військовими над Ханоєм. Пробув п'ять з половиною років у в'єтнамському полоні. У 2008 році висувався на пост президента США, але програв кандидату від демократів Бараку Обамі.