Його теорії завжди були провокативними і викликали інтенсивні дискусії в науковому середовищі – втім, його манери теж багатьох обурювали. Важко пригадати більш яскраву фігуру в науці з часів Ейнштейна.
Британський фізик Стівен Хокінг помер 14 березня в віці 76 років.
Хокінг є одним з основоположників квантової космології, займався вивченням проблеми виникнення космологічної сингулярності – первинного стану Всесвіту, з якого вона, відповідно до теорії Великого вибуху, безперервно розширюється.
Головний науковий результат Хокінга пов'язаний з описом випромінювання чорних дір. Він висловив гіпотезу про те, що чорні діри малої маси втрачають енергію, випускаючи випромінювання (назване його ім'ям) за своїм горизонту подій, і, врешті-решт, випаровуються («вмирають»).
У 1982 році Хокінг став одним з перших, хто показав, як квантові флуктуації – крихітні варіації в розподілі матерії – можуть привести до розширення галактик у Всесвіті. Ці квантова «брижі», по суті, є зародком зірок, планет і самого життя.
Широку популярність фізик отримав після того, як в квітні 1988 року була опублікована його науково-популярна книга «Коротка історія часу». Вона протрималася в списку бестселерів 237 тижнів поспіль – більше чотирьох років; переведена на десятки мов і видана загальним тиражем понад 10 мільйонів примірників. Вчений багато уваги приділяв і соціальним проблем: підтримував ядерне роззброєння, охорону здоров'я та боротьбу з глобальним потеплінням.
Незважаючи на важку хворобу, Хокінг вів надзвичайно активний спосіб життя, був двічі одружений (вдруге – на своїй доглядальниці) і мав трьох дітей. У 2007 році фізик, який все життя мріяв випробувати стан невагомості, здійснив політ над Атлантикою на спеціально сконструйованому літаку. У 2009 році він планував злітати в космос, проте поїздка не відбулася.
Діагноз «бічний аміотрофічний склероз» Хокингу поставили у віці 21 рік, і лікарі чекали, що він проживе кілька місяців. Однак виявилося, що у Стівена повільно розвивається форма хвороби, і до того ж невичерпний запас енергії, який дозволив йому довгий час обходитися спочатку без милиць, потім без інвалдіного крісла, а після Хокінг прославився своєю азартною їздою вулицями Кембріджа і тим, що любив наїжджати студентам на ноги. Останні кілька років він був практично повністю паралізований і говорив за допомогою синтезатора мови, керованого мімічним м'язом щоки, навпроти якого кріпився датчик (тільки цей м'яз зберігав рухливість).