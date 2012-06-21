У жіночому монастирі Афонської ікони Божої Матері Української православної церкви в Житомирській області померла найстаріша мешканка країни – 107-річна схимонахиня Іоанна. Про це ввечері 24 січня на своїй сторінці Facebook написав її онук, поет Роман Лілея.
«Сьогодні почила в Бозі схимонахиня Іоанна, яка пережила дві світові війни, голодомор і 18 років заслання за любов до України», – написав він.
Відзначається, що 13 лютого жінці виповнилося б 108 років.
21 січня в Республіці Кабардино-Балкарія у віці 128 років пішла з життя відома довгожителька, внесена до Книги рекордів Росії Нану Шаова.
Найстаршим чоловіком на планеті вважався житель японського острова Хоккайдо на ім'я Масадзо Нонака, він помер у неділю, 20 січня, у віці 113 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»