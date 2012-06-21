З четверга, 16 квітня, до наступного понеділка, 20 квітня, столична влада посилює контроль на постах, що чергують на усіх в’їздах до столиці. Зокрема, буде проводитися обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує до Києва. Це стосується автобусів, грузо-пасажирського та легкового транспорту, яким будуть перевозити більше трьох людей включно з водієм.
Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Він також наголосив, що у поминальні дні усі кладовища міста будуть зачинені. Таке рішення було прийнято фахівцями Комісії із надзвичайних ситуацій столиці. Із пропозицією перенести поминальні дні виступили також представники усіх конфесій, з якими неодноразово зустрічався столичний голова. Отже, поминальні дні у Києві цього року переносяться на 6 червня, зазначив Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»