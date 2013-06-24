Земельні торги в державній електронній системі Прозорро.Продажі принесли організаторам понад 1 млрд грн від початку 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З цих коштів:

понад 577.3 млн грн на рік надходить від оренди,

понад 331.2 млн грн — дохід від продажу державних та комунальних не с/г земель та приватних ділянок.

понад 123.1 млн грн залучили від реалізації арештованих земель.

«Земельні торги в системі Прозорро.Продажі демонструють, як прозорі правила відкривають ринок для інвесторів. Висока конкуренція — понад три учасники в середньому на лот — і зростання фінальної ціни вдвічі підтверджують зацікавленість бізнесу. Кожен успішний аукціон — це не лише угода, це постійне надходження приватних інвестицій, які працюють на економічне відновлення і розвиток», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Від початку року в системі відбулося майже 3.4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За цей час земельні торги в системі вже оголосили понад 1.3 тис. організаторів. Це громади, Земельний банк (проект Фонду держмайна України), приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники.

Більшість успішних торгів припадає на громади: понад 2.3 тис. реалізовані комунальні ділянки принесли до місцевих бюджетів майже 489 млн грн. Найбільше торгів відбулося на:

Одещині — 236,

Львівщині — 234,

Черкащині 205.

За землі на онлайн-аукціонах від початку року вже позмагалися майже 6.3 тис. учасників. В середньому конкуренція на торгах складає понад 3 учасники. Фінальна ціна ділянок за результатами онлайн-аукціонів зросла більш ніж вдвічі.

Станом на 27 травня 2025 року для продажу та оренди в системі доступні понад 3.5 тис. ділянок загальною стартовою вартістю майже 1.5 млрд грн. Взяти участь в земельних торгах може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків.

Нагадаємо, торги з реалізації землі в системі Прозорро.Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За цей час відбулося майже 23.5 тис. успішних земельних онлайн-аукціонів на майже 5.9 млрд грн.