13 230 жителів Тернопільщини задекларували доходи за 2019 рік. Як поінформували у секторі комунікацій Головного управління Державної податкової служби в області, цей показник порівняно з 2018 роком зріс, точніше, кількість декларантів збільшилася на понад 3 тисячі. Про отримання неоподаткованих доходів повідомили майже 7640 осіб, а правом на податкову знижку скористалися понад 5500 краян. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 22,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 4,3 мільйона гривень військового збору.
Декларанти здебільшого заявляли про отримання доходів за договорами спадщини й дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна, незалежної професійної діяльності. 96 громадян задекларували доходи, які отримали за кордоном. Це 17,4 мільйона гривень.
Мільйонні статки торік на Тернопіллі заробили 49 осіб, і загальна сума становить майже 133 мільйони гривень. Принаймні це вони задекларували. Джерелами цих доходів для мільйонерів переважно ставали спадщина чи дарування, інвестиційний прибуток, продаж чи здача в оренду нерухомого й рухомого майна, додаткове благо. Ці декларанти сплатити понад 6 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб і 900 тисяч гривень військового збору.
Податківці нагадують, що деклараційна кампанія розпочалася і триватиме до 30 квітня.