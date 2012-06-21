У Києві вчасно виплачують матеріальну допомогу окремим категоріям людей за соціальними програмами «Турбота» й «Назустріч киянам». А вчора Київський міський голова підписав розпорядження про надання щорічної допомоги з нагоди 34 роковин Чорнобильської катастрофи. Отже, одноразову адресну соціальну допомогу від 300 до 600 гривень отримають понад 53 тисячі киян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Про це під час брифінгу 23 квітня повідомив Віталій Кличко.
За його словами, також готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Її мають отримати понад 78 тисяч ветеранів Другої світової, учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати становитимуть від 400 до 800 гривень і розпочнуться вже на початку травня.
«Може суми й невеликі, але місто сьогодні допомагає як може тим, кому нині, мабуть, найскладніше. А отже понад 140 тисяч киян отримають таку матеріальну допомогу», - зазначив очільник столиці.
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«Урядового кур’єра»