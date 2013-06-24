Пів року тому Кабінет Міністрів запровадив нові види дитячих виплат й істотно збільшив розмір допомоги після народження дитини. Уряд продовжує розбудовувати системну державну політику підтримки української родини з дітьми. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Кожна українська родина, яка в цей важкий час створює нове життя, викликає щире захоплення. Завдання уряду — підтримати українців. Тих, кому ця допомога справді потрібна. Тому ми послідовно будуємо систему, у якій допомога сім’ям із дітьми є не одноразовим рішенням, а довгостроковою державною політикою», — акцентувала очільниця уряду.

Прем’єр­міністр назвала головні підсумки запроваджених рішень. 147 тисяч родин уже отримують підвищену допомогу для догляду за дитиною. Виплати нараховують щомісяця протягом першого року життя дитини й становлять 7000 грн для всіх родин або 10 500 грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю. 10 тисяч родин уже скористалися програмою «єЯсла». Вона передбачає щомісячну виплату 8000 грн або 12 000 грн, якщо дитина має інвалідність. Отримувати допомогу можна до досягнення дитиною трирічного віку. Головна умова — заявник має працювати повний робочийдень як найманий працівник. 32 тисячі матерів отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона становить 7000 грн на місяць і виплачується за період 70 днів до пологів і 56 днів після них (або довше — у разі ускладнень чи народження двійні або трійні).

51 тисяча українок уже отримала збільшену одноразову допомогу після народження дитини обсягом 50 000 грн, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.