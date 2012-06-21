Через заборгованість ОСББ і ЖБК 157 столичних будинків залишаються без теплопостачання. Про це повідомляє прес-служба Київенерго, передає УНН.
«Обслуговуючі організації, які досі не вирішили технічні та фінансові питання підготовки до опалювального сезону 2017—2018 років, наразі не надають своїм клієнтам послуги з теплопостачання. Це ОСББ та ЖБК, які накопичили борги за спожите тепло перед Київенерго більше 500 тис. грн. Внаслідок цього 157 будинків-клієнтів майже ста обслуговуючих організацій лишаються без теплопостачання», — сказано у повідомленні.
Найбільше заборгувало ДП «Еко», яке обслуговує 11 будинків Печерського району, — 17,6 млн грн боргу за тепло- та гаряче водопостачання. А ТОВ «ЖЕК-ПМ» (обслуговує три будинки Подільського району) — 5,3 млн грн, ТОВ «Київська міська компанія «Енергосервіс» (обслуговує шість будинків Дарницького району) — 4,1 млн грн.
З переліком ЖЕО та адресами будинків, які вони обслуговують можна ознайомитись тут.