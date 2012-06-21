Протягом вихідних, що минули, до Київського міського лабораторного центу МОЗ України доставлено 827 зразків на проведення ПЛР-тестування. Усього протягом карантину туди доставлено майже 4,3 тисячі зразків, з них понад 25% – ті, що відібрали у киян 28 мобільних бригад медиків. Опрацювали в лабораторному центрі вже понад 4,1 тисячі зразків. Із усіх поданих зразків майже 15% підтвердили хворобу на коронавірус COVID-19.
Про це під час брифінгу 13 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Керівник столиці вкотре закликав киян зрозуміти усю серйозність загрози. Адже дехто й досі продовжує поводитися так, ніби нічого не відбувається, порушує карантин та обмеження. Та вони не уникли пильного ока правоохоронців, які цими вихідними несли посилену службу.
Так, за інформацією Моніторингово центру КМДА з протидії COVID-19, поліція вже склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень. З них 91 – за перебування в громадських місцях без захисних масок, 21 – за пересування групою більше 2 осіб, 26 – за відвідування парків та скверів, 7 – за відвідування спортивних та дитячих майданчиків, 66 – за порушення правил самоізоляції чи обсервації. У бюджет з порушників через суди стягнуто понад 150 тисяч гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»