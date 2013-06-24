Понад 275 000 українців, серед яких 134 000 жінок, вже пройшли якісне професійне навчання та підвищення кваліфікації в межах Skills Alliance. Про це оголосили на Skills Alliance Lab під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Skills Alliance for Ukraine — це багатостороння міжнародна ініціатива, спрямована на подолання критичної нестачі кваліфікованої робочої сили, спричиненої війною. Альянс було створено на конференції URC2024 у Берліні за ініціативи Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини і Міністерства економіки України. Із моменту заснування кількість учасників Альянсу зросла з 50 до 79. До його складу входять донори, міжнародні організації, представники громадянського суспільства та бізнесу, які спільно працюють над розвитком професійної освіти та перепідготовки, що мають ключове значення для відбудови України.

Загалом Альянс зобов’язався підготувати 390 000 фахівців для України до 2027 року. Загальна мобілізована Альянсом сума для реалізації цієї мети вже перевищила 900 мільйонів євро, тоді як торік вона становила 700 мільйонів.

«Війна серйозно змінила ринок праці в Україні. Серед головних викликів сьогодні - структурне безробіття і дефіцит кваліфікованих фахівців в різних сферах, зокрема, через невідповідність професійного рівня наявних на ринку працівників запитам роботодавців. Для покращення ситуації ми разом з партнерами реалізовуємо різні програми професійної освіти, перенавчання та підвищення кваліфікації українців. Ініціатива Skills Alliance суттєво посилює цей напрям, адже лише за рік з часу створення Альянсу 275 тисяч українців пройшли навчання. Ці люди отримали нові можливості для професійної реалізації та розвитку, а працедавці - потрібних їм саме зараз фахівців», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Під час заходу було також офіційно запущено вебсайт Альянсу — skills-alliance-for-ukraine.org, який покликаний покращити координацію та прозорість. Ця нова платформа дозволить учасникам Альянсу ефективніше співпрацювати, обмінюватися досвідом і надавати широкій аудиторії огляд усіх освітніх ініціатив, які підтримує Альянс.

Skills Alliance підтримує українців у набутті нових знань і вмінь, визнанні їхніх кваліфікацій та побудові стабільного майбутнього — в Україні, у країнах тимчасового перебування або після повернення додому. Зокрема, в межах Skills Alliance Lab були представлені надихаючи приклади кращих практик учасників Альянсу:

Scania Ukraine разом із шведською НУО Beredskapslyftet сприяють гендерній рівності, навчаючи українок водінню автобусів і вантажівок, відкриваючи їм доступ до традиційно «чоловічих» професій.

Програма Pathways від ЮНІСЕФ у Чехії допомогла Єві Бурцевій, молодій біженці з Києва, отримати психологічну підтримку, пройти навчання в Академії підприємництва та влаштуватися на роботу спеціалістом з маркетингу в компанію, що займається робототехнікою.

Італійська НУО VIS (Міжнародне волонтерство для розвитку) поділилася досвідом роботи у Львівській області, продемонструвавши, як розвиток навичок сприяє економічній стійкості та відновленню громад.

Про розширення охоплення та впливу Альянсу свідчать і нові зобов’язання, оголошені під час Skills Alliance Lab, серед яких:

2,94 млн євро від Данії до багатосторонньої ініціативи Skills4Recovery, яку вже підтримують ЄС, Німеччина, Польща та Естонія;

17 млн євро від Нідерландів на підготовку фахівців для водного сектору України;

193 000 євро від FMO (Нідерланди), Swedfund (Швеція) та Scatec (Норвегія) на навчання жінок для роботи на електростанціях, зокрема сонячних парках.

У процесі інтеграції України до ЄС Skills Alliance продовжуватиме розвивати ініціативи, які підтримують ключові реформи, сприяють інклюзії та гендерній рівності в освіті та зайнятості. Альянс також відкритий для нових учасників, готових ділитися експертизою та ресурсами для підтримки українського народу та економіки.