Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проектів. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після початку повномасштабного вторгнення Уряд розширив перелік видів діяльності, з якими компанії можуть отримати резидентство Дія.City. Це дало можливість виробникам технологічної продукції для оборонного сектору скористатися перевагами простору. Відтоді українська defense tech-екосистема почала активно зростати в межах Дія.City.

Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями в таких сферах:

дрони та БпАК;

розмінування;

РЕБ та зв’язок;

тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;

навчальні симулятори;

навігаційні системи;

роботизовані комплекси;

комплектуючі для дронів;

програмне забезпечення для галузі;

системи ППО;

аеростатні системи тощо.

Завдяки резидентству в Дія.Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:

спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;

гнучкі формати співпраці з фахівцями;

інструменти для залучення венчурних інвестицій;

механізми захисту інтелектуальної власності;

резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.

Доєднатися до Дія.City можуть компанії, які:

проектують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;

створюють роботизовані системи;

навчають операторів дронів;

розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;

мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.

Підтримка інноваційних компаній у сфері безпеки і оборони — стратегічний пріоритет України. Дія.City продовжує створювати умови, у яких технологічний бізнес може швидко масштабуватися, розробляти сучасні оборонні рішення та зміцнювати обороноздатність України.