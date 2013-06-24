Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проектів. До простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Після початку повномасштабного вторгнення Уряд розширив перелік видів діяльності, з якими компанії можуть отримати резидентство Дія.City. Це дало можливість виробникам технологічної продукції для оборонного сектору скористатися перевагами простору. Відтоді українська defense tech-екосистема почала активно зростати в межах Дія.City.

Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями в таких сферах:

  • дрони та БпАК;
  • розмінування;
  • РЕБ та зв’язок;
  • тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;
  • навчальні симулятори;
  • навігаційні системи;
  • роботизовані комплекси;
  • комплектуючі для дронів;
  • програмне забезпечення для галузі;
  • системи ППО;
  • аеростатні системи тощо.

Завдяки резидентству в Дія.Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:

  • спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;
  • гнучкі формати співпраці з фахівцями;
  • інструменти для залучення венчурних інвестицій;
  • механізми захисту інтелектуальної власності;
  • резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.

Доєднатися до Дія.City можуть компанії, які:

  • проектують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;
  • створюють роботизовані системи;
  • навчають операторів дронів;
  • розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;
  • мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.

Підтримка інноваційних компаній у сфері безпеки і оборони — стратегічний пріоритет України. Дія.City продовжує створювати умови, у яких технологічний бізнес може швидко масштабуватися, розробляти сучасні оборонні рішення та зміцнювати обороноздатність України.