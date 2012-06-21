Чимало аграріїв Вінниччини торік скористалися можливістю зміцнити власне господарство шляхом участі в реалізації державних програм. Лише по програмах підтримки розвитку галузі тваринництва сільськогосподарські товаровиробники області залучили 996 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації Микола Ткачук. Зокрема, протягом минулого року департамент здійснював адміністрування урядової програми щодо виплати дотацій фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого молодняка великої рогатої худоби. Понад 14,5 тисяч фізичних осіб скористалися цією програмою та отримали 31,6 мільйона гривень бюджетної дотації. Це найбільший показник серед регіонів України. Виплата бюджетної дотації заохотила особисті селянські господарства до легалізації поголів’я. Якщо у 2017 році ідентифіковано та зареєстровано в реєстрі було майже 20 тисяч голів, то на кінець 2018 року чисельність такого поголів’я становила вже понад 70 тисяч голів. Микола Ткачук зазначив, що і на цей рік державна програма зберігається, а департаментом буде організована робота щодо якісного прийому документів та своєчасного фінансування.
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