Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Французький уряд у 2019 році планує скоротити майже 4,5 тисячі держслужбовців. Нинішнього року під скорочення уже потрапили 1,6 тисячі чиновників, що не збігається з термінами 50-тисячного скорочення за п'ятирічний період, заявленого президентом Еммануелем Макроном.
Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп в інтерв'ю Le Journal du Dimanche повідомив, що скорочення держслужбовців є не основою, а наслідком трансформації державних дій, які набирають обертів з плином часу.
«Я вже можу сказати, що в 2020 році ця цифра виросте до 10 тисяч осіб», – зазначив Філіп.
Він також зазначив, що найближчим часом скорочення торкнеться Міністерства фінансів.