Кабінет Міністрів України виділить понад шість мільярдів гривень на допомогу середнім та малим фермерським господарствам.
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«Уряд виділяє 6,3 млрд грн для підтримки аграріїв. Перш за все ці гроші направимо на допомогу середнім, малим фермерським господарствам та конкретним господарям», – зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Він підкреслив, що допомогу отримають фермерські господарства з земельним банком до
Таким чином, за словами Прем’єр-міністра, фермери зможуть отримати 100% компенсації вартості українського насіння, 25% вартості закупки сільгосптехніки українського виробництва, садівники – 80% вартості саджанців.