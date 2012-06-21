У Нальному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відкрито виставку, присвячену... ангелам. Її ідея належить волонтерці всеукраїнської організації «Громадянський корпус» Олені Стеценко. Вона за наполяганням доньки Поліни кілька років тому створила в Кремінній на Луганщині унікальний музей «На крилах ангелів».
На виставці в Києві представлено 1001 експонат. Це ляльки, іграшки, фігурки, малюнки, вироби, що зображують ангелів. Їх виконали майстри з Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Грузії та України. Експонати з музею на Луганщині становлять більшу частину виставки — їх понад 600 одиниць.
«Серед білих ангелів, які злетілися у Кремінну з усіх кінців України, а також тимчасово окупованих територій Луганщини, впадають в очі дві чорні фігурки. Попри чорноту це добрі ангели, які вижили в екстремальній ситуації — під час пожежі в будинку в Рубіжному, спричиненій обстрілом під час визволення міста влітку 2014 року. У господарів згоріло все майно, але ці дві фігурки залишилися цілими й неушкодженими, тільки вкрилися кіптявою. Коли створювали наш музей, власники будинку передали їх нам», — розповідають Олена Стеценко та її донька Поліна.
Про кожну з фігурок свого унікального музею вони можуть говорити годинами. «Урядовий кур’єр» уже писав про цей музей у грудні 2015 року.
Виставка в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику зацікавила широке коло відвідувачів. А Поліну як засновницю музею нагороджено дипломом Книги рекордів України за встановлення рекорду в категорії «Масові заходи вперше».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»