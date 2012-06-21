Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
За перспективним планом в області передбачено 45 об’єднаних територіальних громад. На сьогодні вже є 24 ОТГ. За територією громади вже охоплюють 46%, за населенням – 33%. За вимогами адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня, зокрема, передбачається утворення шести районів – трьох на підконтрольній та трьох на тимчасово непідконтрольній територіях України.
Тепер на порядку денному відповідно до нових рекомендаційних критеріїв – аналіз спроможності вже створених об’єднаних громад та пропозиції, яким чином можна поліпшити їхню економічну складову.
«Ми повинні розрахувати можливе укрупнення громад. Необхідно проаналізувати спроможність вже створених 24 об’єднаних громад та вирішити яким чином ми можемо поліпшити їх економічну ефективність шляхом об’єднання. Слід врахувати перспективи їх розвитку в цілому. Тобто, не на короткострокову перспективу, а з розрахунком на майбутнє», – зазначив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.