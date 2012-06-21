Інвестиційний проєкт уточнено із представниками Франції. З одного боку, через застарілу інфраструктуру водопостачання населені пункти Луганщини зазнають майже 30% втрат. З іншого — український водоканал подає воду на тимчасово непідконтрольну територію, починає працювати в мінус, щомісяця накопичуються борги — по 12 мільйонів гривень. Про такі проблеми та інвестиційний проєкт з модернізації водного підприємства «Урядовий кур'єр» писав у номері від 11 березня поточного року.
Тоді голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповідав, що «є проєкт модернізації Попаснянського водоканалу вартістю близько 33 мільйонів євро. Ці кошти готова надати Франція».
І от він під час віртуального спілкування на Фейсбуку 11 червня відкоригував інформацію. «Французькі інвестори не відмовляються від проєкту. Трішки змінилася вартість. Французькі фахівці визначають обсяг робіт, які потрібно провести, і погодилися надати нам майже 80 мільйонів євро. Ремонтні роботи буде виконувати французька кампанія», — розповів Сергій Гайдай.
За його словами, представники області попросили врахувати два побажання.
«По-перше, щоб в перелік робіт обов'язково включили очисні споруди у Золотому, де йде відкачка води з шахти. Оті шахтні води можна зробити придатними для вжитку. Це буде питна вода після очистки сучасною фільтрацією та очисними спорудами, — підкреслив Сергій Гайдай. — По-друге я попросив, аби в договорі ми вказали, що 30% робіт виконуватимуть українські підрядники. Нашим людям в області теж потрібна робота. Сподіваємося, що вони зможуть заробити гроші, а ми отримаємо певні податки».
Очільник Луганщини висловив сподівання, що через місяць зможуть вже підписати певні документи.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»